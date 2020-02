Operação combate compartilhamento de pornografia envolvendo crianças em MS

Nesta 6ª fase estão sendo cumpridos, no Brasil e em quatro países, 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes - Foto: Divulgação/Polícia Civil MS

Desde o início da manhã de hoje (18), a Polícia Civil de MS, cumpre cinco mandados de busca e apreensão em quatro cidades de MS com a operação "Luz na Infância", que visa combater a pedofilia, identificando autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Estado foram identificados com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A operação vem sendo executada em todo o Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá simultâneamente. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

Histórico - Em 28 de março do ano passado, a operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas. Já em 04 de setembro, os mandados de busca e apreensão foram realizados em 14 estados e no Distrito Federal, além Estados Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile. A ação resultou no cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

