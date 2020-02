Começa amanhã fiscalização da PRF nas rodovias de MS

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) inicia a partir desta sexta-feira (21), a Operação Carnaval 2020 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Começa amanhã (21), a Operação Carnaval 2020 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão é de que o fluxo de veículos aumente em até 40% em relação à média dos dias normais, nos períodos de pico. A fiscalização vai atingir mais de 15 mil km de rodovias e estradas estaduais em MS.

Os foliões deverão ficar atentos nas estradas, pois há previsão no aumento do fluxo viário na manhã de sábado (22), na tarde de domingo (23) e manhã de quarta-feira de cinzas (26), retorno do Carnaval. No período haverá intensificação do trabalho com a presença policial militar de forma a prevenir acidentes e de controlar o fluxo viário nas rodovias.

As cidades de Bonito, Bodoquena, Corumbá e Ponta Porã, apontadas como principais destinos no Estado, receberão atenção especial nas rodovias MS-178 (Bodoquena- Bonito), MS-339 (Bodoquena-Miranda), MS-382 (Jardim-Bonito), MS-164 (Ponta Porã-Maracaju) e a MS-228 (Corumbá).