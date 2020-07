Operação busca prender 16 acusados de integrar milícia no Rio

Outro policial militar, o cabo Fernando Mendes Alves, conhecido como “Biro” - ( Foto:Tênia Rego/ Agência Brasil)

O Ministério Público (MP) e a Polícia Civil cumprem hoje (9) mandados de prisão preventiva contra 16 acusados de integrar uma milícia que atua na região de Vargem Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Entre os denunciados pelo MP na operação de hoje, chamada Porto Firme, estão dois policiais militares.

Também estão sendo cumpridos 51 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à organização criminosa. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada da Capital.

A investigação começou com a apuração do assassinato de Marcus Vinícius Calixto, em 2018, por contrariar interesses do grupo criminoso, que seria liderado pelo oficial da Polícia Militar Leonardo Magalhães Gomes da Silva, também conhecido como “Capitão”, de acordo com o MP.

Outro policial militar, o cabo Fernando Mendes Alves, conhecido como “Biro”, era responsável por garantir a proteção dos demais membros do grupo, sem que forças externas os incomodassem, inclusive intervindo em ações da Polícia Civil.

A denúncia oferecida pelo MP à Justiça afirma que a milícia atua com extrema violência e emprego de armas de fogo, recorrendo inclusive a homicídios, como o de Marcus Vinícius.