Operação Ágata atua com 780 militares no combate a ações criminosas na fronteira

Nesta segunda-feira (1) foi desencadeado pelo Comando Militar do Oeste desencadeou a Operação Ágata de Aço I - 2019.

A intenção desta operação é coibir os principais crimes transfronteiriços, como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, dentre outros. A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Guaicurus de Dourados, será a responsável pela operação com 780 militares.

Segundo informações, para este ano a operação Ágata de Aço I pretende intensificar a presença do Exército Brasileiro na faixa da fronteira oeste, no intuito de melhorar a eficácia das Operações Interagências, corroborando com o aumento da inibição das ações criminosas internacionais.

A operação não tem prazo definido para seu término e conta com a participação de tropas do Exército Brasileiro, atuando em coordenação com os Órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização, como o Departamento de Polícia Federal, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Operações de Fronteiras e Polícias Civil e Militar do estado.

Como nas operações que aconteceram em 2018, este ano a Operação Ágata também tem como premissa a valorização do princípio da surpresa, com o aumento do número de operações, sendo elas mais curtas e pontuais.

Outro ponto a ser destacado é a intensificação das operações de inteligência, aproveitando as potencialidades do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), aliado a execução de ações preventivas e repressivas de combate aos crimes de fronteira.

Mais de 1,9 mil militares e civis das esferas Federal, Estadual e Municipal atuam na operação.