Onze pessoas foram autuadas pelo DOF por descaminho em Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada desta quinta-feira (4/03), onze veículos carregados com mercadorias e produtos estrangeiros adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, próximo de Antônio João (MS). Os veículos deslocavam-se em conjunto no momento da abordagem. Todos os condutores disseram que os veículos foram fretados para transportarem o material apreendido até a cidade de Nova alvorada do Sul (MS).

Foram apreendidos: 1. Fiat Palio azul, de São Paulo (SP): 2 fardos de jaquetas, 5 volumes de óculos e 8 caixas de essência para narguilé; 2. Fiat Uno Mille branco, de Terenos (MS): 3 fardos de jaquetas, 12 caixas de essência para narguilé, 2 volumes de óculos e 1 volume de telas para aparelhos de celular; 3. VW Gol branco, de Bauru (SP): 2 fardos de jaquetas, 5 volumes de óculos e 4 caixas de essência para narguilé; 4. Fiat Uno Vivace vermelho, de Campo Grande (MS): 3 fardos de jaquetas, 1 volume de óculos, 6 caixas de essência para narguilé e 2 volumes de telas para aparelhos de celular; 5. Fiat Uno branco, de Tupã (SP): 9 volumes de óculos e 8 caixas de essência para narguilé; 6. VW Gol Special prata, de Nova Granada (SP): 2 fardos de jaquetas, 1 volume de roupas íntimas, 3 volumes de óculos e 11 caixas de essência para narguilé; 7. Ford Escort preto, de Taboão da Serra (SP): 5 fardos de jaquetas e 1 volume de óculos; 8. VW Gol prata, de Indaiatuba (SP): 3 fardos de jaquetas, 3 volumes de óculos e 8 caixas de essência para narguilé; 9. Fiat Uno Mille Way preto, de Campo Grande (MS): 3 fardos de jaquetas, 2 volumes de óculos, 8 caixas de essência para narguilé e 1 volume de telas para aparelhos de celular; 10. Fiat Uno azul, de São Paulo (SP): 1 fardo de jaquetas, 5 volumes de produtos para maquiagem, 3 volumes de óculos e 1 volume de aparelhos de celular; e, 11. Fiat Uno Mille Way azul, de Nova Rezende (MG): 2 fardos de jaquetas, 5 volumes de óculos e 8 caixas de essência para narguilé.

Ao todo foram apreendidos: 26 fardos de jaquetas; 1 volume de aparelhos de celular; 5 volumes de produtos para maquiagem; 1 volume de roupas íntimas; 4 volumes de telas para aparelhos de celular; 39 volumes de óculos; e, 73 caixas de essência para narguilé.

Condutores, veículos e mercadorias foram encaminhados até o 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã para a relação dos materiais apreendidos e confecção do Boletim de Ocorrência, distribuído uma cópia para cada responsável por veículo e mercadoria, sendo os onze condutores liberados no local.

Os veículos e as mercadorias apreendidos foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã (MS).