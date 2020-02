Ônibus destruído por chamas é encontrado abandonado em rodovia

As causas do incêndio ainda serão apuradas - Foto: Divulgação / 5º GBM

Na madrugada de hoje (26), um ônibus que transportava trabalhadores de uma lavoura, na BR-262 em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande ficou totalmente destruído pelas chamas. O veículo estava abandonado e nenhuma vítima foi encontrada no local ou região.

Conforme as informações da rádio Caçula FM, o ônibus estava nas proximidades do km 58 da rodovia. O ônibus pertence a uma empresa de fretamento que possui uma filial no município de Três Lagoas e o motorista de 51 anos não foi encontrado.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.