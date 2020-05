Oficina responsável por fornecimento semanal de maconha na Capital é fechada

Policiais do Choque não se chocaram após receber denúncia anônima - DIVULGAÇÃO

Uma oficina era o disfarce para a quadrilha que trazia maconha para o Brasil, presa ontem (26), em Campo Grande. Dentre as tinturas, sprays e muita lataria, policiais do Batalhão de Choque encontraram 3,4 toneladas de maconha prontos para irem ao universo da compra e venda de entorpecentes, na oficina no bairro Bosque Santa Mônica, zona oeste, próximo ao macronel na saída para Aquidauana. Vale ressaltar que descobriram o local após denúncia anônima, então, ou é algum cidadão com espírito de civismo e muita coragem (x9 é sentença de morte no mundo do narcotráfico) ou algum concorrente doido para se ver livre dos adversários.

Todos de costas, para evitar se enquadrado no abuso de autoridade

Após seguirem à oficina disfarce, os policiais flagram quatro homens em tratativas para o descarregamento da erva danosa. Um deles tentou fugir assim que viu a PM, mas logo foi convencido a ficar. A maconha serviria para abastecer o consumo local de Campo Grande, mas não foi revelado quanto tempo ela dura no mercado, para se ter uma média de consumo de cannabis local. A balança comercial informa que o produto agro veio de Ponta Porã, cumprindo medidas sanitárias contra o covid-19.

Revólver 38 apreendido no local demonstra coragem dos envolvidos. Proteger quase 4 toneladas de maconha com uma garrucha desssa, mostra que eles sorriem para o perigo

Até o momento, não foi informado se algum dos envolvidos disse se as 3,4 toneladas seriam para consumo próprio. Em breve, novas informações, caso haja nova denúncia anônima.