Novo comandante da Polícia Militar assume oficialmente cargo

Novo comandante da PMMS, coronel Gimenez - REPRODUÇÃO

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, nesta sexta-feira, a troca do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O coronel Marcos Paulo Gimenez assumiu o posto em uma cerimônia inédita, transmitida ao vivo pelas redes sociais. Essa foi a primeira vez na história, a tropa não pode acompanhar a solenidade devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19.

O coronel Waldir Ribeiro Acosta, completa no dia 02 de junho, o tempo limite para permanecer na instituição e com isso será transferido compulsoriamente para a reserva remunerada, depois de ter contribuido 34 anos e 2 meses de efetivo serviço à Corporação. Ele deixou o cargo, e o coronel Marcos Paulo, assumiu o posto.

Waldir ingressou como praça na instituição e posteriormente foi aprovado no Curso de Formação de Oficiais. O oficial está a frente da Polícia Militar desde fevereiro de 2017, totalizando mais de 3 anos no comando da instituição.

Coronel Waldir relembrou os trabalho em conjunto da polícia militar, o aumento no número das apreensões e prisões, os concursos públicos, as conquistas nos planos de carreira e principalmente, a humanização da polícia e os cursos de aprimoramentos.

"A palavra que temos é agradecimento! A Deus, a minha família, a Sejusp e a nossa tropa que está diuturnamente fazendo a diferença, fazendo nosso trabalho. Obrigado Brasil!", agradeceu.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul não pôde estar presente também devido ao isolamento social, mas o governador Reinaldo Azambuja participou da solenidade por meio de vídeo.

"Cumprimento a todos da área de segurança pública, e os bons resultados falam por nós. Agradecemos especialmente ao Comandante Waldir e a toda sua equipe que trabalharam durante todo esse período com seriedade e pelos bons resultados que todos nós colhemos", enfatizou e ainda, desejou ao novo comandante "que seu comando e sua equipe construam o mesmo trabalho, com dedicação, intensidade e com bons resultados, mantendo os níveis que tivemos e aprimorando para que tenhamos a melhor segurança pública de nosso país", finalizou.