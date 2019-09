No mês do servidor penitenciário, agentes ganham revitalização da sede administrativa da Agepen

A previsão é que finalizem até final do ano - Foto: Divulgação

Para proporcionar mais qualidade no ambiente de trabalho e garantir maior identidade, a Sede da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em Campo Grande, está passando por uma revitalização.

As obras consistem em pintura externa e interna; restauração do jardim e da fachada de identificação; reforma dos banheiros principais com pintura, troca de portas, espelhos e colocação de bancada de pedra no feminino.

Além disso, também será desenvolvido um estacionamento vertical na frente do prédio, de forma a não interferir na acessibilidade e na passagem dos pedestres. A calçada também será totalmente pintada e o piso do prédio principal será trocado.

Com início neste mês de setembro, os trabalhos estão sendo realizadas com mão de obra de quatro internos que cumprem pena na Colônia Penal Agroindustrial da Gameleira, na capital. A previsão é que finalizem até final do ano.

As cores utilizadas seguem os padrões oficiais da agência penitenciária, conforme instituído pelo Decreto nº 14.792, de 31 de julho de 2017.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a revitalização do prédio da Sede segue uma padronização e garante um ambiente humanizado aos servidores. “Além de levar ocupação produtiva aos custodiados, ao mesmo tempo, representa uma valorização ao trabalho de nossos agentes, porque dessa forma proporcionamos um ambiente de trabalho mais bonito e funcional”, reforça o dirigente.