No interior de SP, casal é flagrado com filhotes de tucano e macaco em ônibus

Um casal foi flagrado transportando filhotes de macaco e de tucano no interior de um ônibus nesta quinta-feira, 13, na rodovia Marechal Rondon, em Bauru, cidade do interior de São Paulo. O coletivo era procedente de Foz do Iguaçu (PR), na fronteira com o Paraguai, e seguia para Ribeirão Preto (SP).

A Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação contra o tráfico de animais e fez a abordagem aos passageiros no km 342 da rodovia. O filhote de tucano estava escondido numa caixa de papelão com furos, enquanto o macaquinho foi achado enrolado num cobertor.

O casal foi detido e levado à base da Polícia Ambiental, que aplicou multa de R$ 12 mil por maus-tratos aos animais e de R$ 2 mil pelo transporte de animais silvestres sem autorização do Ibama, órgão ambiental federal.

Os animais foram encaminhados ao Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu. Os espécimes serão tratados até que adquiram condições de serem reintroduzidos na natureza.

O homem e a mulher vão responder também por ilícitos previstos na Lei dos Crimes Ambientais. A Polícia Civil vai investigar, em colaboração com a Polícia Federal, uma possível rede de tráfico de animais silvestres atuando em vários Estados.

No último dia 9 de dezembro, dois homens foram detido após anunciar na internet e tentar vender um sagui-de-tufo-branco, em Praia Grande, no litoral paulista. No dia 22 de novembro, a Ambiental apreendeu em Cotia, na Grande São Paulo, seis saguis-de-tufo-preto, quatro saguis-de-tufo-branco e um macaco-prego, mantidos ilegalmente numa residência.