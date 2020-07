Namorado de jovem que morreu em capotamento de carro continua preso preventivamente

Barbara era estudante - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Continua preso o rapaz, 24, que era namorado da estudante de biomedicina Bárbara Wsttany Amorim Moreira, 21, que morreu na noite do último sábado (11) em Campo Grande. O rapaz estava embriagado, conforme as informações do boletim de ocorrência.

A decisão de prisão preventiva foi instaurada ontem (13) pelo juiz Albino Coimbra Neto, que ainda deu prazo de dois dias para que seja anexado ao processo a comprovação de que o jovem estava embriagado, crime pelo qual foi autuado em flagrante.

Bárbara, foi arremessada do veículo, teve esmagamento do crânio e morreu na hora. O carro bateu contra o muro de uma residência e capotou em seguida. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido para atendimento médico sob escolta policial. O namorado de Bárbara dirigia em alta velocidade e perdeu o controle da direção do carro ao passar por um desnível.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram que o carro derrapa, bate em um imóvel na esquina, volta para a calçada da rua em que trafegava e capota várias vezes até parar perto de uma árvore e com as rodas para baixo.