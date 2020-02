Mulher suspeita de atear fogo em marido já havia sido agredida por ele antes

O irmão da vítima, juntamente com populares apagaram o fogo da casa - Foto: Divulgação

Um homem, 43, deu entrada na tarde de ontem (26) no Hospital Cristo Rei, em Dois Irmãos do Buriti, a 116 km de Campo Grande, após estar com 90% do corpo queimado e de 2º grau. A suspeita, é que a sua esposa, 48, tenha ateado fogo no homem. No hospital, os policiais e médicos conversaram com o vítima que alegou que a sua mulher havia jogado gasolina e em seguida ateou o fogo.

Ao portal A Crítica, a delegada titular da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti, Karen Viana de Queiroz, afirma que o homem alegou não ter motivos para que ela o tentasse matar. "Ele disse que não houve motivos para o ato. Mas o casal já tem um histórico de violência doméstica, pois a esposa já denunciou o marido diversas vezes por agressão", explica.

Não se sabe se o homem estava bêbado antes de dormir. A própria mulher acionou o socorro para o marido e fugiu em seguida. O irmão da vítima, junto com vizinhos apagaram o fogo da casa, mas o casal perdeu grande parte dos itens pessoais.

O homem permanece em estado grave no hospital. A polícia está desde ontem atrás da mulher, mas ainda não há informações do paradeiro da suspeita.