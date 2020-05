Mulher mata sobrinho com tiro na cabeça após ameças à mãe

A arma utilizada pela autora foi localizada escondida no galinheiro na casa onde ocorreu os fatos - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma mulher de 33 anos foi presa na tarde deste domingo (24) suspeita de ter atirado no sobrinho de 29 anos no assentamento Agriverde em Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com o site Idest, a delegada titular da Delegacia de Rio Verde, Andressa Vieira, disse que a vítima teria ido no sábado (23) na casa da tia, que mora com os pais, e ameaçado a avó.

No outro dia de manhã, o sobrinho retornou ao assentamento e foi atingido por disparos de um revólver efetuados pela tia. Um dos tiros acertou a cabeça da vítima. O homem foi socorrido e levado para o Hospital de Rio Verde e em seguida encaminhado em vaga zero para Campo Grande, mas não resistiu e veio a falecer.

Após o crime, a mulher fugiu. Ainda segundo a delegada, eles receberam informações que a suspeita estaria em Rio Negro, onde teria parentes. A polícia Militar e Civil foram acionadas e a encontraram a caminho do distrito de Perdigão.

A arma utilizada pela autora foi localizada escondida no galinheiro na casa onde ocorreu os fatos.

A mulher foi autuada em flagrante por homicídio e permanece a disposição da justiça.