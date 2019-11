Mulher esfaqueia jovem que estava tomando tereré em frente de casa

Gabriela foi localizada em uma casa no bairro Lageado, onde foi presa e conduzida à Depac Piratininga - Foto: Ilustração

Foi presa ontem (03) Gabriela dos Santos Linardi, 26, por tentativa de homicídio contra uma mulher de 20 anos, no início da noite do último sábado (2). Seus amigos relataram que a vítima estaria sentada em frente a sua residência, na Rua Adelaide Maia de Figueiredo - bairro Lageado, tomando tereré e que a todo momento a acusada passava em frente ao local.

Em dado momento, a autora se aproximou e chegou a pedir um isqueiro. Uma testemunha contou ter ido buscar o isqueiro e que logo em seguida ouviu barulhos e gritos de socorro da vítima. Quando retornou viu a jovem com as mãos no pescoço informando ter sido atingida pela suspeita que fugiu em seguida.

Gabriela foi localizada em uma casa no bairro Lageado, onde foi presa e conduzida à Depac Piratininga. Até o momento os policiais não possuem informações sobre o motivo que levou a autora a tentar contra a vida da vítima.