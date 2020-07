A pequena notável - DIVULGAÇÃO

Ao sair de um supermercado no bairro Santo Amaro, próximo à rua Bacabá, uma família encontrou uma bolsa abandonada na rua com uma pistola Beretta dentro.



Eles abriram a bolsa para procurar algum documento que identificasse o dono e encontraram a arma.



O local é próximo de quartéis do Exército. O fato ocorreu por volta das 19h desta sexta-feira e a pistola está na Depac Centro.