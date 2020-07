Mulher é presa por aliciar menores em casa de prostituição com vendas de drogas

Itens encontrados na casa - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma mulher, 40, foi presa na última quinta-feira (16) em flagrante após aliciar adolescentes em uma casa de prostituição em Aquidauana, a 141 km de Campo Grande. No local a Polícia Civil encontrou drogas, grande quantidade de dinheiro trocado, aparelhos celulares, caixas de camisinhas e quatro munições calibre .32.

A denúncia aconteceu após a população ouvirem brigas no local. O ponto já é bem conhecido no local por ser casa de prostituição e dos transtornos para a vizinhança. Diante dos fatos, policiais civis foram até o local e localizaram a proprietária sentada bebendo cerveja com dois homens, um deles adelescente. No momento dada voz de prisão a proprietária do local.

Em buscas no estabelecimento comercial e residência da acusada os policiais civis encontraram drogas (pasta base de cocaína e cocaína) uma grande quantidade de dinheiro trocado, aparelhos celulares, caixas de camisinhas e quatro munições calibre .32. As meninas confirmaram que se prostituiam no local.

Foram localizados ainda diversos documentos originais como identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho e cartão do SUS, sendo bastante comum usuários deixarem seus documentos nos pontos de droga como forma de garantia de pagamento posterior. A acusada é reincidente estando inclusive em liberdade provisória.