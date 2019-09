Mulher é presa no Galeão com 6 kg de 'droga do amor'

A Receita Federal apreendeu ontem mais de 6 kg de MDMA, conhecida como a droga do amor, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio - Foto: Divulgação

A Receita Federal apreendeu ontem mais de 6 kg de MDMA, conhecida como a droga do amor, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio. Vendida em comprimidos, pó e cristal, a substância é muito usada em raves, principalmente na Europa, mas pouco conhecida no Brasil. Estava escondida em fundos falsos das malas de uma passageira que chegava ao País em um voo de Lisboa. O total da apreensão soma mais de US$ 220 mil. A passageira foi detida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.