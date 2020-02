Mulher é encontrada morta com golpes de martelo na cabeça

A mulher também estava com lesões nos braços, o que demonstra que ela tentou se defender do suspeito - Fotos: Cido Costa

Na madrugada de hoje (20), Jucileide Barbosa de Oliveira, 40, foi encontrada morta em sua casa em Culturama, distrito de Fátima do Sul, a 243 km de Campo Grande. O suspeito de cometer o crime é o namorado de Jucileide que até o momento não foi encontrado pela polícia.

Faca usada no crime

A vítima foi encontrada sem sinais vitais ao lado de sua cama com vários ferimentos no rosto feitos por martelo, e com corte profundo no pescoço. A mulher também estava com lesões nos braços, o que demonstra que ela tentou se defender do suspeito.

Conforme informações do Fátima News, o martelo e a faca utilizados no crime foram encontrados na residência.