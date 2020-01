Mulher é atingida por ônibus e fica presa entre as ferragens em Dourados

O veículo Toyota Etios que ela conduzia ficou com a lateral completamente destruída - Foto: Reprodução/Dourados News

Uma mulher de 33 anos, identificada como Débora, ficou presa entre as ferragens de seu carro quando invadiu a preferencial e foi atingida por um ônibus na manhã desta terça-feira (14), no Jardim Água Boa, em Dourados.

Segundo o site Dourados News, Débora teve vários ferimentos, mas foi socorrida consciente e orientada. A princípio ela foi levada para o Hospital da Vida.

O veículo Toyota Etios que ela conduzia ficou com a lateral completamente destruída, devido a força do impacto. Não houve registro de outros feridos. No ônibus foram provocadas apenas avarias na parte da frente do coletivo.