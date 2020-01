MS tem queda de quase 30% em crimes ambientais no ano passado

Derramento de agrotóxico Costa Rica em novembro - Foto: Divulgação/Assessoria PMA

Houve uma diminuição de 29,96% em relação aos atos infracionais ambientais em MS no ano passado, de acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA). Porém o valor de multas foi superior à 2018 quando registrou R$ 12.321.314,83. Em 2019 o valor saltou para R$ 14.151.914, um aumento de 14,85%. 673 autos por infrações foram registrados.

Infrações

As infrações predominantes foram contra a flora, com 307 autuações, seguidas por infrações relativas à pesca com 188 autuações. 106 autos de infrações foram confeccionados por poluição e 72 pessoas foram autuadas por infrações contra a fauna. As demais infrações foram de transporte de produtos perigosos (agrotóxicos, combustíveis e outros), contra o ordenamento urbano e a administração ambiental.

Exploração de madeira em janeiro

Em Campo Grande foram registrados 102 autos de infrações e com uma média de R$ 2.438.953,00 em multas. A área coberta pela Subunidade da Capital abrange também os municípios de Ribas do Rio Pardo, Terenos, Jaraguari, Sidrolândia e Rochedo, embora em vários casos, equipes realizam reforços às Subunidades do interior. Nessas regiões o destaque das autuações foi relativo aos crimes contra a flora, com 38 autuações, seguido por infrações de poluição, com 37 pessoas autuadas.

As infrações de pesca foram 18 e cinco autuados por infrações contra fauna. Diferentemente de 2018, as infrações de pesca não foram destaque em 2019. Campo Grande não possui rios piscosos, porém, alguns municípios com fiscalização coberta pela Unidade de Campo Grande possuem rios com tradição pesqueira, o que fez com que houvesse 18 autuações.

Jacaré abatido em setembro

As demais 25 Subunidades do Interior confeccionaram 571 autos de infrações, com predomínio de flora com 269 pessoas autuadas. As infrações contra a pesca foram 170 e as de poluição foram 69. As autuações contra a fauna foram 58. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ R$ 11.712.961,00 pelas Unidades do Interior.

O valor maior de multas em 2019, apesar de a quantidade de autos de infrações menor, deve-se aos tipos de infrações. A exemplo: no caso de poluição as multas aplicadas podem chegar a R$ 50 milhões, dependendo do grau de danos causados e avaliados pelos policiais no momento da autuação.

Pescados apreendidos em Batayporã no período de Piracema

Confira o quadro: