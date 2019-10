MS sobe para 4º lugar em ranking que mostra o bom funcionamento de instituições policiais

Nas três primeiras posições estão, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal - Foto: Edemir Rodrigues

Boa notícia para a segurança de MS! O Estado subiu para o quarto lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2019, no pilar segurança pública, que é considerado a variável que melhor expressa o funcionamento das instituições policiais de MS. De acordo com o estudo, a pontuação foi de 85,1, numa escala de zero a 100; o desempenho está acima da média nacional, que é 52,3. Nas três primeiras posições estão, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

O estudo é desenvolvido anualmente, desde 2011, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em conjunto com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit. O Ranking de Competitividade é composto por 10 pilares. Por sua vez, cada um é formado por um conjunto de indicadores. No caso da segurança pública os que tiveram avanços significativos neste ano foram segurança patrimonial, segurança pessoal e mortes a esclarecer.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, avaliou esse estudo como extremamente importante, pois traz um efeito comparativo entre os estados brasileiros.

“Nós estamos trabalhando muito, e temos obtido resultados positivos que têm colocado MS em destaque nacional, mas nem por isso podemos ficar em uma zona de conforto. Promover segurança pública é a nossa missão, outra coisa é a sensação de segurança que se faz com polícias nas ruas, com repressão e ações de prevenção. Neste caso, não tem como fazermos isso sozinhos, precisamos compartilhar essa responsabilidade com a sociedade em geral”, pontua.

O Ranking de Competitividade

Criado para mensurar o desempenho dos estados em diferentes áreas, como Segurança Pública e Educação, o Ranking de Competitividade abrange 10 pilares e 69 indicadores que podem ser utilizados por gestores públicos para identificar pontos de melhoria e definir os focos de atuação.

O estudo será apresentado durante um evento na B3 – Bolsa de Valores, em São Paulo, no dia 18 de outubro.