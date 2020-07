MS registra o segundo suicídio entre PMs em menos de três dias

O soldado Iago Kammler - (Foto: Reprodução/ Facebook)

Foi encontrado na noite de ontem (12) o corpo do soldado da Polícia Militar Iago Fernando Kammler, 26, em Figueirão, a 242 km de Campo Grande. O policial pertencia a turma de 2015/2016 e, antes do falecimento, enviou uma mensagem a colegas de profissão em um grupo de WhatsApp. O caso é tratado como suicídio.

Natural do Paraná, o soldado estava na polícia há apenas quatro anos. Antes de tirar a própria vida, Iago teria enviado uma mensagem em um grupo no WhatsApp pedindo a outros policiais que “continuassem lutando contra o mal.”.

Em nota, a 4° Companhia Independente de Polícia Militar lembra do policial como “dedicado, apaixonado pela profissão e destemido” e nega a informação levantada pelos moradores de que Iago teria tido uma desavença com outro policial antes do ocorrido.

Suicídio entre policias

Já é o segundo caso de suicídio entre agentes da polícia investigado no Estado. O cabo Hudson Vieira Duarte, 43, foi achado morto na sua residência em Campo Grande, na última quinta-feira (9).

Em uma matéria, o jornal O Globo traz um levantamento lançado em 2019 do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública o qual relata que, Em 2018, policiais civis e militares cometeram mais suicídios do que morreram em serviço. Segundo dados, foram 104 suicídios no país.