MS registra mais de mil casos envolvendo golpes pela internet no primeiro quadrimestre do ano

Em todo o ano de 2019, foram registradas 3.508 ocorrências dos mais variados delitos, praticados em ambiente cibernético - Foto: Marcelo Casall Jr.

Só nos primeiros quatro meses do ano, MS registrou 1.189 golpes pela internet. Pelo menos 329 casos eram casos envolvendo estelionato. Entre os dias 16 de março à 20 de abril - período de quarentena no Estado - foram registradas 68 ocorrências de estelionato ocorridos pela internet. No mesmo período, em 2019, foram registradas 72 ocorrências.

O caso mais recente foi descoberto nesta semana, quando a Polícia Civil identificou um perfil falso no Instagram, com um grupo de estelionatários de MS que aplicava golpes pelas redes sociais. Por meio de contato com hospitais e clínicas, eles conseguiam os dados cadastrais de pacientes internados para solicitar depósitos bancários, com a justificativa de comprar materiais e realização de exames de urgência nas pessoas internadas em decorrência do coronavírus.

Outra forma de dar o golpe, era por meio de encaminhamento de e-mail para vítimas em potencial, com um link falso da Delegacia Virtual da Polícia Civil de MS, com imagens falsificadas, solicitando dados pessoais dos supostos comunicantes e/ou vítimas de crimes, para conclusão do registro virtual de ocorrência. Um caso registrado foi em Nova Andradina.

Em todo o ano de 2019, foram registradas 3.508 ocorrências dos mais variados delitos, praticados em ambiente cibernético.