MS tem segurança reforçada após fuga de presos do Paraguai

Polícia monta guarda em frente à prisão de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, após fuga de dezenas de presos - vários deles ligados ao PCC - Foto: Terceiro/Agência O Globo

A fuga de 76 presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Pedro Juan Caballero no domingo (19) foi um dos assuntos mais comentados do País nas últimas horas. Em MS a fuga movimentou as equipes de segurança pública, com policiais militares e civis sendo deslocados para a fronteira. A informação é do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

“Ontem, nós tivemos esse episódio no Paraguai e aí a importância da pronta resposta. Então, logo ainda na madrugada fomos comunicados pelos órgãos de inteligência do Paraguai e imediatamente o governador determinou que reforçássemos com as equipes do DOF, da Policia Rodoviária Estadual, com as equipes táticas dos batalhões do entorno de Ponta Porã. Clareou o dia nós descemos lá com helicóptero para dar o apoio terrestre e também daqui enviamos equipes do Garras, do Bope, do Choque e da Derf. Equipes que estavam nos plantões desceram para a fronteira”, afirmou o secretário. O principal objetivo do reforço policial é evitar a entrada dos criminosos em território brasileiro.

O policiamento conta com barreiras de fiscalização e até uso de helicópteros, mas ainda é possível viajar e voltar do Paraguai. “O termo ‘fechar a fronteira’ deve ser interpretado da seguinte maneira: intensificou o policiamento, a fiscalização na fronteira”, explicou o secretário.

Ele afirmou ainda ter uma sintonia grande com a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), do Paraguai, e que desde o último trimestre de 2019 Mato Grosso do Sul já tinha informação da necessidade e estava monitorando com muita atenção a fronteira com o Paraguai.