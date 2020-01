Campo Grande tem queda no índice de homicídios

Campo Grande registrou uma queda de 32,5% nos crimes de homicídios, passando de 83 para 56 casos em 2019 - Foto: Divulgação

Campo Grande registrou uma queda de 32,5% nos crimes de homicídios, passando de 83 para 56 casos em 2019. As 12 principais categorias de crimes tiveram queda no ano passado, inclusive na Capital. De acordo com os dados da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os números mais expressivos em relação a Campo Grande foram na redução de roubo seguido de morte (-66,7%), roubo em via pública (-58,3%) e roubo em estabelecimento comercial (-36,9%).

Mas o bom índice não se restringe apenas a Campo Grande. Cerca de 17 municípios não registraram nenhum homicídio doloso no ano de 2019

Em Paranaíba, por exemplo, foram registrados cinco homicídios em 2018. No ano passado, não houve nenhum. E em Dourados, Corumbá e Três Lagoas foram registradas diminuições de, respectivamente, 4,9%, 10,7% e 43,8%. Aquidauana, Nova Andradina e Maracaju também reduziram os casos. As retrações foram de 55,6%, 40% e 33,3%.

Cidades sem homicídio

A queda da violência não foi registrada apenas nas grandes cidades. Municípios como Pedro Gomes, Douradina, Laguna Carapã, Batayporã e Figueirão não tiveram nenhum crime que resultou em morte em 2019 como homicídios doloso e culposo, roubo seguido de morte ou feminicídio.

Os outros municípios sem nenhum homicídio doloso no ano passado são Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Pedro Gomes, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Vicentina, Taquarussu, Antônio João e Brasilândia.