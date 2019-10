Comemorando 42 anos, MS está entre os estados mais seguros do País

Outro fator que tem sido motivo de comemoração está ligado a resolução de homicídios, Mato Grosso do Sul é o Estado que mais elucida esse tipo de crime no Brasil - Foto: Edemir Rodrigues e Arquivo Subcom

Em uma pesquisa divulgada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, MS está entre os estados da Federação que apresentam queda nos índices referentes aos crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) no ano de 2018. Conforme as estatísticas divulgadas foram registradas 483 mortes violentas, o que representa uma queda de 15,4% em relação a 2017.

Outro importante estudo foi feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em conjunto com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit, conhecido como Ranking de Competitividade dos Estados, que colocou a segurança pública sul-mato-grossense na 4ª posição, atingindo a nota de 85,1, numa escala de zero a 100; o desempenho está acima da média nacional, que é 52,3. Nas três primeiras posições estão, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

Outro fator que tem sido motivo de comemoração está ligado a resolução de homicídios, Mato Grosso do Sul é o Estado que mais elucida esse tipo de crime no Brasil, definindo a sua autoria, materialidade e prisão do envolvido. O índice é superior a 73% e se iguala à taxa de resolução dos órgãos de segurança dos países de primeiro mundo, conforme pesquisa do Instituto Sou da Paz, divulgada na edição do Fantástico.

“Nós estamos trabalhando muito, e temos obtido resultados positivos colocando MS em destaque nacional, mas nem por isso, podemos ficar em uma zona de conforto. Promover segurança pública é a nossa missão, outra coisa é a sensação de segurança que se faz com policiais nas ruas, com repressão e ações de prevenção. Neste caso, não tem como fazermos isso sozinhos, precisamos compartilhar essa responsabilidade com a sociedade em geral”, pontua o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira

Redução criminalidade

Os números publicados validam as estáticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), também em 2019. Dados divulgados nesta semana apontam que nestes nove meses a criminalidade tem caído, em comparação com o mesmo período do ano passado. Dos 12 tipos penais monitorados diuturnamente pela secretaria, todos apresentaram queda em relação ao mesmo período de 2019.

A principal redução está relacionada as ocorrências de roubos seguidos de morte (latrocínio), que configuram com uma queda de 57,9% no Estado, sendo registrados oito casos. Os crimes contra o patrimônio também configuram entres os delitos que estão apresentando queda, os roubos em comércios, por exemplo, caíram 33,6%, sendo registrados 275 ocorrências em 2019. Logo depois estão os roubos de veículos, que registraram uma redução de 29,7%, passando de 585 registros para 411 em 2019. Em seguida estão as ocorrências em vias públicas, com queda de 22,3%. Já os delitos ocorridos em residências, as estatísticas apontam que os índices caíram 17,5%.