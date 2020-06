Motos são apreendidas após serem abandonadas com maconha

As motocicletas foram abandonadas juntamente com o entorpecente - Foto: Divulgação

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã de ontem (12), nove motocicletas, 5 fardos de maconha, com peso de 152 quilos, mais 17,5 quilos de haxixe e 1,5 quilo de Skank.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na região de Carapanzinho.

Os militares perceberam o momento em que os nove condutores fugiram, com as motocicletas, e entraram em uma plantação de milho. As motocicletas foram abandonadas juntamente com o entorpecente. Foram realizadas buscas nas proximidades, mas nenhuma pessoa foi encontrada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.