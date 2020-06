Motorista sai ileso de acidente após ser fechado por carreta em BR-060

O carro virou e saiu da pista - (Foto: O Pantaneiro/Divulgação)

Após ser fechado por uma carreta, um motorista saiu ileso depois de sofrer um acidente na BR-060, a 40 km de Sidrolândia. Após ser fechado, ele perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Segundo informações do portal O Pantaneiro, ele chegou a saiu com dor no peito, mas não sofreu lesões. Conforme as informações da família da vítima, o condutor da carreta chegou a descer do veículo para conferir se o rapaz estava vivo, quando viu que ele estava vivo disse que voltaria para pedir ajuda e não voltou mais.

O Corpo de Bombeiros alega que o motorista perdeu o controle da direção. O carro virou e saiu da pista, quando a equipe de socorro chegou ao local, ele já havia sido transportado.