Motorista promove engavetamento na Afonso Pena, se recusa ao teste do bafômetro e vai detido

Ford Edge, imagem meramente ilustrativa - (Foto: Reprodução)

Acidente de trânsito na Afonso Pena, esquina com a rua Padre João Crippa, envolveu cinco veículos após um Ford Edge, conduzido por Flávio Márcio Bulhões de Lima, de 42 anos.

Ele descia a Afonso Pena, por volta da meia noite de domingo (05), sentido centro quando acertou um Marea que estava no cruzamento com a Padre João Crippa. Depois, perdeu o controle do veículo e acertou um Ford Fiesta, um Ford KA e um Peugeot 207 que estavam estacionados.

A polícia chegou em seguida e notou alguns sinais de embriaguez no motorista , que não quis fazer o teste e teve voz de prisão. O motorista do Marea, já acostumado a sofrer, não quis ficar no local e foi embora para casa. O carro foi levado ao pátio do Detran.