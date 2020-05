Motorista de Kombi se assusta com PM, foge para o mato e abandona carga

Denis Matos, direto do local (computador)

Tijolos de algo que deve ser maconha, registrado como "análogo" - DIVULGAÇÃO

Policiais militares de Nioaque (do 11º BPM) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira, uma Kombi com carga de mais de uma tonelada de tabletes de maconha. O motorista do veículo fugiu ao ser abordado na rodovia MS-347.

De acordo com os militares, a Kombi surgiu por volta das 2h da madrugada na BR-419, em direção a Aquidauana. Com vidros lacrados e rodando naquela hora, os PMs resolveram abordar o viajante. Quando percebeu que seria interceptado pela patrulha (após a polícia efetuar disparos em sua direção por desobedecer chamado para diminuir a velocidade e encostar) diminuiu a velocidade e quando os policiais se aproximaram, correu para o mato, onde desapareceu.

Dentro da Kombi, além da pesada maconha, também foi encontrado 60 g de cocaína e 23 g de crack, provavelmente para uso do motorista aguentar a longa travessia.