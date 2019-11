Morte de acadêmica de Direito foi ocasionada por confusão entre adolescentes em baile funk

A acadêmica de Direito, Luana Farias de Oliveira - Foto: Reprodução

Uma confusão entre adolescentes levou a acadêmica de Direito, Luana Farias de Oliveira, 20, a óbito no último domingo (3), em um baile funk no Centro Comunitário do bairro Universitário. A informação foi confirmada pela delegada Célia Maria Bezerra da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande na tarde de ontem (6).

De acordo com a delegada, a jovem estava no local com o marido e alguns amigos e comemoravam uma promoção funcional de Luana. Dentre as 250 pessoas que estavam no local, havia a presença de um adolescente de 15 anos (suspeito do ato infracional) com a namorada, e o ex-namorado também menor de idade.

Em certo momento, o ex-namorado da menor de idade teria visto ela beijando o adolescente infrator de 15 anos, e foi tirar satisfação. Foi quando a confusão teve início.

Durante a briga o adolescente quebrou uma garrafa de bebida na cabeça do ex de sua atual namorada, e alguns estilhaços da garrafa que se quebrou, atingindo Luana no pescoço, braço e pavilhão auricular esquerdos. A lesão do pescoço de 2cm, provocou uma grande perda de sangue, o que ocasionou sua morte.

A delegada Célia Maria Bezerra da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande

A delegada Célia informou que por conta deste corte, Luana teria perdido muito sangue, a ponto de chegar sem vida na unidade de saúde, para onde teria sido levada pelo seu marido.

Durante os levantamentos realizados pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da unidade, 12 pessoas com envolvimento direto ou indireto no caso, já foram ouvidas.

O suspeito menor de idade se apresentou na terça-feira (5), e segundo a delegada, o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), que assumirá as investigações.