Militar bêbado invade pista na contramão, atropela pai e filho e foge de Guarda Municipal

Um jovem, 21, foi preso ontem (21) no Nova Lima em Campo Grande, suspeito de dirigir embriagado após desacatar as ordens da Guarda Municipal, atropelar um pai com o filho de dois meses e ainda colidir com outro carro em um local de banco de areia. O jovem é militar da Força Aérea Brasileira. Ele estava voz tremula, olhos vermelhos e confirmou o consumo de bebida álcoolica.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) realizavam fiscalização, quando avistou um carro em alta velocidade, na contramão e na calçada que quase atropelou a todos que estavam realizando o trabalho.

Foi dado a ordem de parada, mas o militr não obedeceu e seguiu com o veículo, atropelando mais à frente um jovem de 20 anos com o filho nos braços. Em seguida, bateu no banco de areia, fugiu a pé e foi encontrado nos fundos de uma residência, escondido debaixo de um armário.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e então foi feito o Termo de Constatação de Embriaguez. O rapaz precisou de atendimento médico porque tinha lesões no rosto decorrentes dos acidentes, pois estava sem o cinto de segurança. Ele foi autuado e flagrante e como houve vítimas no acidente, passará por audiência de custódia para definição sobre liberdade. O jovem atropelado machucou o tornozelo e o bebê não ficou ferido.