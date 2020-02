Mesmo sem reagir em assalto a padaria, funcionário é baleado por dupla de bandidos

Funcionários de uma padaria no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, passaram por momentos de tensão na noite de ontem (27) - Foto: Reprodução/Google Street View

Funcionários de uma padaria no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, passaram por momentos de tensão na noite de ontem (27), quando uma dupla de criminosos invadiram o estabelecimento no momento em que um funcionário estava movimentando o caixa e se preparando para ir embora.

O rapaz estava com um malote de dinheiro, quando por volta das 21h30 os bandidos anunciaram o assalto. Sem reagir o funcionário entregou o dinheiro, mas mesmo assim os assaltantes fizeram dois disparos na região do ombro e coxa. A dupla fugiu no mesmo instante.

Ao portal A Crítica, a assessoria da Santa Casa afirmou que a vítima segue estavel, consciente e orientado. O rapaz fez um procedimento pela ortopedia e teve uma ruptura do úmero, que é o maior osso do braço localizado na região do ombro, além de ter ferimentos na coxa. O paciente segue sem previsão de alta.

A polícia ainda não identificou os bandidos.