Mesmo com toque de recolher, madrugada de sábado tem 475 pessoas nas ruas

A Guarda Municipal flagrou 475 pessoas nas ruas na madrugada deste hoje (20) - (Foto: Divulgação/Guarda Municipal)

A Guarda Municipal flagrou 475 pessoas nas ruas na madrugada deste hoje (20). Também foram orientados proprietários de 29 estabelecimentos. Na ação foram empenhado 34 guardas municipais, com nove viaturas quatro rodas e seis viaturas de duas rodas.

Conforme o relatório divulgado pela Guarda Civil Municipal, além das abordagens e orientações para as pessoas retornarem para suas casas e os estabelecimentos encerrarem as atividades, foram recebidas 458 ligações. As ligações foram 311 de denúncias da quarentena e 14 para informações.

O toque de recolher vigora a partir da meia noite, quando os comércios devem fechar e a população ficar em casa. A medida é para conter o avanço do novo coronavírus. Na mesma madrugada, quatro motos e um carro foram removidos.