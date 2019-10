Menor de idade é preso no interior do Estado com mais de duas toneladas de maconha

té o momento já foram retirados de circulação 67.672,81 kg de drogas - Foto: Divulgação/Assessoria

Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas nesta segunda-feira (21), durante a Operação Hórus em Amambaí, a 355 km de Campo Grande. A droga estava sendo transportada por um menor de idade.

A apreensão ocorreu na MS-156, enquanto a equipe da PMR realizava policiamento na rodovia. Ao dar ordem de parada ao caminhão com placas de Contagem (MG) que trafegava sentido Amambai x Caarapó, foi constatado que o mesmo era conduzido por um jovem de 17 anos, e que não possuía documentação do veículo.

O menor infrator informou que estaria transportando móveis, porém ao vistoriar o compartimento de cargas do caminhão, foi verificado diversos fardos de maconha, o qual totalizou 2.415 kg do entorpecente, mais 28 kg de skank, derivado da maconha. Posteriormente foi constatado que o veículo possuía placas frias, que na verdade se tratava de um carro com placas de Londrina (PR), sem queixa de roubo/furto.

Com a apreensão, a PMR superou 2018 na apreensão de entorpecentes nas rodovias estaduais, quando foram apreendidos 66.988,29 kg. Até o momento já foram retirados de circulação 67.672,81 kg de drogas.

O menor foi apreendido e apresentado na Delegacia de Amambai juntamente com as drogas e o caminhão.