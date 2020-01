Menino que foi atacado por pitbull respira sem aparelhos, porém segue na UTI da Santa Casa

Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade, onde passou por cirurgias, mas devido ao seu estado clínico foi transferido para a Capital - Foto: Ilustração

Após ser atacado por um cão da raça pitbull na última quinta-feira (9) em Três Lagoas, aproximadamente 338 km de Campo Grande, um menino de 7 anos segue internado na UTI da Santa Casa, porém não se encontra mais em coma e respira espontâneamente, segundo a assessoria do hospital ao portal A Crítica.

O ataque do pitbull ocorreu quando o menino estava brincando com o animal em sua residência no Jardim Alvorada. Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade, onde passou por cirurgias, mas devido ao seu estado clínico foi transferido para a Capital.

A vítima teve ferimentos graves na mandíbula e pescoço. O caso é considerado grave e a criança segue sem previsão de alta.