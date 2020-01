Menino de dois anos morre atropelado em Sidrolândia

O condutor da motocicleta prestou socorro à vítima no local - Foto: Ilustração/Internet

Bruno da Silva Bispo, de 2 anos, morreu atropelado por uma moto no último sábado (11) no Distrito do Quebra Coco, em Sidrolândia.

Segundo o site Sidrolândia News, a criança foi levada para o hospital pelos pais de carro. No meio do caminho encontraram o corpo de bombeiros que prestaram os primeiros socorros.

Apesar da ajuda, a equipe percebeu que o menino já estava sem os sinais vitais.

O condutor da motocicleta prestou socorro à vítima no local e também acompanhou a ambulância que socorreu a criança até o hospital local. Depois disso, ele se apresentou na delegacia e realizou o exame de bafômetro, que negou a ingestão de bebida alcoólica. O caso é investigado.