Menina de 7 anos solta mão da mãe para ver o pai, tenta atravessar BR e morre atropelada

Na tarde de ontem (29), uma menina de sete anos tentou atravessar a rodovia BR-262, em Miranda, e morreu atropelada por um carro. A vítima teria soltado a mão da mãe para ir em direção do pai do outro lado da estrada.

Segundo O Pantaneiro, a mãe relatou aos policiais que foi a um comércio comprar sorvete para os três filhos e, quando voltavam para fazenda, onde moram, a criança viu o pai e saiu correndo em sua direção.

Neste momento, um homem de 43 anos passava pela rodovia com um saveiro e não conseguiu frear a tempo. A mãe tentou segurar a filha, mas disse que foi muito rápido.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e fez o teste do bafômetro no motorista que testou negativo. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar.

A menina foi socorrida, mas não resistiu e morreu no local.