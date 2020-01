Marido usou arma do sogro para matar esposa

Felipe pegou a espingarda calibre 22 do sogro que estava em casa e atirou na vítima - Foto: Reprodução

Nicole Teixeira Amorim de 17 anos foi morta neste domingo (19) com um tiro na cabeça e no peito pelo marido Felipe da Silva Gomes, de 19 anos, em São Gabriel do Oeste. A arma do crime era do pai da vítima.

Segundo o site Idest, o autor contou para a polícia que usou cocaína e bebida alcoólica durante a noite e após chegar em casa, discutiu com Nicole sobre uma suposta traição da parte dela.

Neste momento, Felipe pegou a espingarda calibre 22 do sogro que estava em casa e atirou na vítima. O filho do casal, de três meses, estava na residência.

Nicole ainda tentou correr, mas acabou caindo na porta do banheiro. O rapaz foi atrás dela e atirou em sua cabeça.

Conforme depoimento, Felipe disse que os dois estavam em processo de separação e que ele havia prometido sair de casa de forma amigável.

O rapaz, que já tem passagens pela polícia, foi preso em flagrante por feminicídio.