Maracaju se destaca em se tornar uma das cidades mais seguras do MS

Os indíces apontam redução em todos os tipos de crimes - Foto: Divulgação

No relatório foi apontado que a segurança pública de Maracaju ficou na 3ª colocação, não tendo nenhum índice negativo e 12 índices positivos que é a maior pontuação. Os dados divulgados pelo Núcleo de Estatística e Analise Criminal, foi um comparativo dentre Janeiro a Agosto de 2018/2019.

Foi avaliada as 79 cidades do Mato Grosso do Sul, onde Maracaju se destacou havendo somente dois Homicídios Dolosos e nenhum caso de Femincídio. Os indíces apontam redução em todos os tipos de crimes.

Os dados em nível de país já haviam sido apontados pelo Sinesp, e mostravam uma redução em todos os crimes no comparativo mensal e no comparativo do trimestre com 2018.

Maracaju se destacou através investimento do Governo do Estado, fornecendo mais viaturas e equipamentos a Polícia Civil e Polícia Militar, além de aumentar o efetivo policial nos municípios, que era totalmente deficitário.

Segundo o comandante da Polícia Militar, Coronel Pereira, os números refletem não só a parceiria entre as forças de segurança, mas também o poder judiriciário, conselho de segurança, entre outros. "Eu creio que todos esses órgãos fazem parte desses números, porque juntamente com as pessoas, nós nos unimos em prol da segurança pública. Existe uma participação muito grande de todas as pessoas no sentindo de estar sempre informando a policial o que está ocorrendo no seu bairro, na sua rua", completa.