Major que baleou ex-namorado na cabeça, tinha medida protetiva contra homem

Morreu na noite de ontem (20), Hilário Bueno de Camargo, 52, após ser baleado na cabeça pela sua ex-namorada, uma major da PM de Campo Grande. O crime aconteceu no fim da tarde de ontem após o homem ir até a casa da oficial com uma faca. Como forma de se defender, a major disparou em direção ao ex e o atingiu na sua cabeça. A major tinha uma medida protetiva contra o homem por conta de seguidas agressões e ameaças que sofria.

Após balear o ex, a major imediatamente acionou o pedido de socorro e pouco tempo depois o Corpo de Bombeiros e SAMU encaminharam o homem em estado grave na ala vermelha da Santa Casa, que não resistiu. A oficial também foi socorrida devido ao estado de choque que apresentou.

O corpo foi encaminhado na manhã de hoje (21) para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal – IMOL.