Mais de 50 quilos de cocaína foram apreendidos pelo DOF em residência durante a Operação Hórus

Drogas foram encontradas dentro de residência - Foto: Divulgação

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de hoje, 58,5 quilos de cocaína; 29,5 quilos de Skank e 600 gramas de pasta base de cocaína em uma residência no Bairro Jardim Aeroporto. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Ponta Porã.

Os militares, com a informação de que um cidadão paraguaio teria recebido um carregamento de droga, em um veículo Toyota Corolla de cor preta, e guardado em sua residência, deslocaram até o Bairro Jardim Aeroporto e, em contato com o proprietário da casa foram autorizados, por ele, para realizarem uma busca.

O veículo Corolla foi localizado no quintal e, em uma edícula aos fundos da residência, os policiais encontraram um homem de 55 anos de idade que embalava o entorpecente em pacotes. Eles contaram aos policiais que pegaram a droga no Paraguai e que a cocaína teria como destino a cidade de São Paulo (SP). Os policiais encontraram Skank em um tambor e pasta base de cocaína em compartimentos ocultos nos cômodos da casa.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.