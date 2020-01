Mais de 35 mil boletins de ocorrências foram registrados nas duas unidades da Depac

Foram contabilizados 35.062 boletins de ocorrência - Foto: Divulgação/Polícia Civil

As duas unidades da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande), registrou em 2019 a entrada de 4.816 presos, decorrentes de prisões em flagrantes de mandados de prisão. Foram contabilizados 35.062 boletins de ocorrência.

Na Depac Centro foram 1.408 autos de prisão em flagrante delito, 985 mandados de prisão cumpridos, 65 adolescentes apreendidos em flagrante e 57 adolescentes com mandados de apreensão cumpridos.

No total foram registrados 19.380 boletins de ocorrências, sendo 4.896 de fatos atípicos (preservação de direito e extravio) e 14.484 ocorrências criminais, dos mais variados crimes, dentre furtos, roubos, receptação, tráfico de drogas e homicídio.

Já na Depac Piratininga - Depac Cepol foram lavrados 1.206 autos de prisão em flagrante delito, 936 mandados de prisão cumpridos, 81 adolescentes apreendidos em flagrante e 78 adolescentes com mandados de apreensão cumpridos.

No total foram registrados 15.682 boletins de ocorrências, sendo 12.478 ocorrências criminais e 3.204 de fatos atípicos.

Em 20 de novembro a Depac Piratininga mudou de endereço para o prédio do Cepol – Centro Integrado de Polícia Especializada, passando a ser denominada Depac Cepol a partir de 1º de janeiro. Nessa unidade ficaram concentrados os atendimentos especializados de todos adolescentes em conflito com a lei, além das demais atendimentos da Delegacia, sendo destinado local específico e entrada em separada para os adolescentes em conflito com a lei.