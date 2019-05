Número de mortes no trânsito tem queda de quase 50% em MS

Também se verificou queda no número de acidentes com vítimas feridas, passando de 2.987 no primeiro quadrimestre do ano passado para 2.683 no mesmo período deste ano, o que representa uma queda de 10,17% - Foto: Arquivo/A Crítica

O número de acidentes com vítimas fatais em Mato Grosso do Sul caiu 49,31% nos quatro primeiros meses deste ano com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), se entre janeiro e abril de 2018 foram registradas 73 mortes, este ano o número caiu para 37.

Também se verificou queda no número de acidentes com vítimas feridas, passando de 2.987 no primeiro quadrimestre do ano passado para 2.683 no mesmo período deste ano, o que representa uma queda de 10,17%.

No entanto, o Departamento observou um aumento no número de ocorrências sem vítimas neste mesmo período, passando de 3.267 para 4.109 casos, ou seja, 25,7%.

De acordo com o chefe de fiscalização do Departamento, André Canuto, o aumento se explica quando observamos que no mesmo período do ano passado não haviam radares ativos em Campo Grande, o que deixou o motorista um pouco mais à vontade na hora de abusar da velocidade.

“Com isso, os acidentes cresceram, mas sem gravidade. Conseguimos reduzir o número de mortos e feridos mas, devido à falta de atenção de alguns condutores, aumentou o número de batidas com danos materiais”, concluiu.