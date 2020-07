Mãe é presa por espancar filhas no bairro das Moreninhas na Capital

As duas irmãs fugiram e foram em busca de ajuda no pelotão da Polícia Militar das Moreninhas. - ( Foto: Google maps)

Na manhã desta quinta-feira (16), uma adolescente, 14, e uma criança, 6, foram socorridas, depois de serem espancadas e abandonadas pela mãe, no bairro das Moreninhas em Campo Grande. A mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) quando bebia em um bar na região.

As informações são de que as meninas fugiram de casa por volta das 5h da manhã de hoje, depois de serem espancadas pela mãe. A adolescente teve as costelas quebradas, após a mulher pisotea-la. A criança também relatou que era agredida pela mãe.

As duas irmãs fugiram e foram em busca de ajuda no pelotão da Polícia Militar das Moreninhas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a adolescente e leva-la para uma unidade de saúde devido à gravidade dos ferimentos. O Conselho Tutelar também foi acionado.

A mulher acabou presa quando bebia em um bar na região.