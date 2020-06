Loucão bate em mulher, chuta viatura, troca soco com vizinho e se esconde na árvore, em Dourados

Foto de 2014 do Osvaldo, quando foi detido em uma suposta boca de fumo - Arquivo/Sidnei Bronka

A Guarda Municipal de Dourados teve de conter o ímpeto de Osvaldo Lopes da Silva, 24 anos, no início da noite de domingo.

Tudo começou quando eles foram parados por alguns bombeiros que realizavam atendimento em uma mulher que fora agredida. Ela tinha cortes na cabeça pois havia apanhado de capacete e teve os cabelos puxados.

A sargento responsável pela viatura disse aos guardas que enquanto eles atendiam a mulher, que é namorada do agressor, ele gritava e xingava na rua e chutou por várias vezes a viatura. O Osvaldo também colocava a mão na cintura, não para demonstrar indignação, mas, sim para dar a entender que estava armado. Depois de chutar a viatura, ele viu um homem passando e trocou socos com o mesmo, que tentou se defender como pode, seja gritando, seja correndo, apesar de encaixar alguns catiripapos no Osvaldo.

Os guardas partiram no encalço do loucão, antes que ele cometesse mais alguma atrocidade nas ruas de Dourados. Ao chegar próximo ao local onde tudo começou, um homem, não o dos sopapos, disse ter visto Osvaldo correndo para um mato e se agachar.

A princípio, o agachamento foi para se esconder, mas ainda não se sabe com certeza se ele não estava se aliviando. Os guardas encontraram Osvaldo no local e o deram voz de prisão. Ao chegar na delegacia, estando no local onde ficam presos que esperam a vez de ser levados ao xadrez, Osvaldo conseguiu arrumar confusão com um pobre homem de 47 anos que dormia no chão, em estado de embriaguez. Deu-lhe chutes e o machucou.

Ainda teve ímpeto para ameaçar os guardas municipais, dizendo que iria lhes encontrar lá fora, nas quebradas. Ainda não há informação do que Osvaldo tomou.