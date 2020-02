Deputado Loester Trutis anuncia em rede social que foi vítima de atentado

Foto divulgada pela equipe do deputado do carro que teria sido atingido por tiros - [Foto: Divulgação/Redes Sociais]

O deputado federal Loester Trutis (PSL-MS) divulgou em suas redes sociais que teria sido vítima de suposto atentado a tiros. O fato teria acontecido quando o deputado estava a caminho de Sidrolândia com sua equipe em um veículo Corolla preto. O próprio divulgou o fato e a foto do carro com marcas de tiros e não quis comentar o caso. Segundo a nota da assessoria de imprensa, ele foi à Superintendência da Polícia Federal prestar depoimento.

Ainda segundo o deputado, um veículo teria emparelhado ao lado do seu, por volta das 5h30, e efetuado disparos e empenhado fuga, sem ferir ninguém. Trutis é entusiasta de armas e defende o fim do estatuto do desarmamento. Segundo a versão da assessoria ele teria revidado o ataque: "O Deputado conseguiu revidar o ataque". O deputado não informou o local do atentado, apenas a foto do veículo, que aparenta estar em um pátio, ao lado de uma viatura do Bope. Também não foi citado se ele estava no banco da frente ou atrás.

Este final de semana o parlamentar esteve em várias cidades do interior. Ontem (15/2) ele passou por Dourados, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Douradina. Neste domingo iria para Sidrolândia e Maracaju. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) fez a retirada do veículo no local e a Polícia Federal acompanha o caso.





