Ladrões teriam levado R$ 70 mil de Casas Bahia do interior

O crime aconteceu no fim de semana, porém ainda não foi identificado se o arrombamento foi no sábado ou domingo, pois a loja funcionou até 13h de sábado e voltou a funcionar só na segunda-feira - Foto: Reprodução/Google Maps

Após o furto em uma das unidades da Casas Bahia em Aquidauana, a 141 km de Campo Grande, a Polícia Civil do município segue em investigação para descobrir os responsáveis pelo crime. O crime aconteceu no fim de semana, porém ainda não foi identificado se o arrombamento foi no sábado ou domingo, pois a loja funcionou até 13h de sábado e voltou a funcionar só na segunda-feira. Estima-se que os ladrões tenham levado cerca de R$ 70 mil do cofre da loja.

Conforme a apuração, os ladrões teriam entrado pelos fundos do estabelecimento e desabilitado o alarme. Por isso a invasão não foi descoberta antes. Um alicate foi encontrado no local e levado para a perícia.

Alicate encontrado no local do crime

A loja fica localizada na Rua Teodoro Rondon, no centro de Aquidauana.

Com informações do site O Pantaneiro.