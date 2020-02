Ladrões invadem farmácia, arrombam cofre e levam R$ 1 mil

O estabelecimento já havia sido alvo de bandidos no ano passado quando bandidos tentaram entrar na loja por um buraco feito no teto. - Foto: Reprodução/Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Uma farmácia no bairro Carandá Bosque, foi alvo de furto na madrugada de hoje (3). Bandidos invadiram o interior do estabeleciomento e levaram o cofre com cerca de R$ 1 mil.



Suspeitas de que os bandidos entraram na farmácia por volta das 3h da madrugada com uma chave de fenda. Câmeras de segurança registraram a ação e as imagens estão sendo analisadas pela polícia.

Alguns produtos como perfumes, fraldas e outros itens que foram encontrados atrás do balcão, que provavelmente foram separados para levar, mas como o disparo do alarme da farmácia eles desistiram e fugiram. O estabelecimento já havia sido alvo de bandidos no ano passado quando bandidos tentaram entrar na loja por um buraco feito no teto.