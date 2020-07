Justiça prorroga emprego da Força Nacional em apoio ao combate ao crime no MS

Entre maio de 2019 e junho de 2020, o Vigia já resultou na apreensão de mais de 353 toneladas de drogas e apreendeu mais de 6 milhões de maços de cigarros. - (Foto: Reuters)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 180 dias o emprego da Força Nacional em Mato Grosso do Sul em ações de combate à criminalidade organizada. Segundo o ministério, o grupo atuará principalmente em ações integradas de combate a crimes praticados nas áreas de fronteira, no âmbito do Programa Vigia, criado com o objetivo de blindar o país da entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados.

Entre maio de 2019 e junho de 2020, o Vigia já resultou na apreensão de mais de 353 toneladas de drogas e apreendeu mais de 6 milhões de maços de cigarros. Com isso, o MJ estima ter causado prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos criminosos.

Com a publicação da portaria, a presença da Força Nacional está autorizada até o dia 29 de dezembro "para atuar em ações de Polícia Judiciária no combate à criminalidade organizada no estado". O contingente a ser disponibilizado seguirá planejamento do MJ, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública.